شوشة: الأنفاق الجديدة ستحل الكثير من العراقيل المعطلة للاستثمار في سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه سادت مؤخرا شائعات روجتها قوى الشر بالمحافظة عن وجود مشاكل في تشغيل الأنفاق الجديدة التى تربط سيناء والتي بدأ تشغيلها، والتي ليس لها أساس من الصحة.



وأثنى "شوشة" على المواطن السيناوي بسبب وعيه وعدم تصديقه لتلك الشائعات، وأن مرور أهالي شمال سيناء من خلال الأنفاق أكبر دليل على نفي تلك الأكاذيب.



وأكد محافظ شمال سيناء أن الأنفاق الجديدة ستحل الكثير من المعوقات التى كانت تواجه الاستثمار وإقامة المشروعات على أرض سيناء، مقدما التهنئة لأهالى المحافظة بتشغيلها والتى لاقت ارتياحا كبيرا منهم بعد التيسيرات المقدمة فى العبور من والى سيناء من خلال الأنفاق الجديدة.