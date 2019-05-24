الجيش في أسبوع.. البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط.. قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين بالمدارس العسكرية الرياضية.. وزير الدفاع: الشائعات وحروب الجيل الرابع تستهدف النيل من مصر

القائد العام: الشائعات وحروب الجيل الرابع تستهدف النيل من مصر والتشكيك في القفزات التنموية

مستمرون بكل حسم فى التصدي لأي محاولات تستهدف المساس بأمن مصر القومي.. فيديو وصور

قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين بالمدارس العسكرية الرياضية

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق البحر المتوسط

وزير الدفاع: مستمرون بكل حسم فى التصدي لأي محاولات تستهدف المساس بأمن مصر القومي



البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق البحر المتوسط



القائد العام: الشائعات وحروب الجيل الرابع تستهدف النيل من مصر والتشكيك في القفزات التنموية



قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين بالمدارس العسكرية الرياضية



سحب الملفات



الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية:



الألعاب الرياضية بالمدارس العسكرية



ينشر موقع صدى البلد الإخباري أبرز الأخبار التي نشرت عن القوات المسلحة هذا الأسبوع، حيث التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية، حيث شاركهم تناول الإفطار، كما التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من دارسى المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة.كما صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا "من البنين" بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك فى إطار مشروع القوات المسلحة الطموح لصناعة الأبطال الرياضيين على المستويين الأوليمبى والعالمى، فيما نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية، تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي فى البحر المتوسط، وذلك أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية "SURCOUF" لقناة السويس وبمشاركة إحدى وحدات القوات البحرية المصرية.التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية، حيث شاركهم تناول الإفطار.بدأ اللقاء بكلمة لقائد المنطقة الغربية العسكرية وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على جهودها المستمرة وما تقدمه من دعم دائم لتمكين رجال المنطقة الغربية العسكرية من أداء مهامهم بكفاءة عالية، مشيرًا للنجاحات التى حققها حماة بوابة مصر الغربية فى تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والحفاظ الدائم على أمن الوطن ومقدساته.واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم الذكية دفاعًا عن أمن مصر وسلامتها، ونقل القائد العام تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال المنطقة الغربية العسكرية لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.وأكد أن رجال القوات المسلحة مستمرون بكل حسم فى التصدى لأى محاولات تستهدف المساس بأمن مصر القومى، وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على تأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه ضد كافة المخاطر والتحديات.وأشاد القائد العام برجال المنطقة الغربية العسكرية وما يبذلونه من جهد فى تنفيذ مهامهم التدريبية ومواجهاتهم المستمرة ضد العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود فى ظل التهديدات التى تمر بها المنطقة، وطالبهم باليقظة الدائمة والحفاظ على الأسلحة والمعدات لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على حدودنا الغربية.كما قام بتكريم عدد من المتميزين من رجال المنطقة الغربية العسكرية تقديرًا لأدائهم لواجباتهم بتفانٍ وإخلاص، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية، تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي فى البحر المتوسط، وذلك أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية "SURCOUF" لقناة السويس وبمشاركة إحدى وحدات القوات البحرية المصرية.وتضمن التدريب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار القتالية والتدريب على صد الهجمات المعادية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها مع الإستخدام المكثف لجميع وسائل المواصلات الإشارية.كما تضمن التدريب تنفيذ تمرين علي صد الهجمات الجوية علي تشكيل بحري وذلك بمشاركة إحدى طائرات القوات الجوية المصرية، ويهدف هذا النوع من التدريبات إلى توحيد العقائد والمفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي لدعم جهود الحفاظ على الأمن البحرى في البحر المتوسط.التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من دارسى المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لإستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم لتظل مصر وطنًا آمنًا مستقرًا ونقل القائد العام تحيــات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدارسي المعاهد العسكرية.واستمع القائد العام إلى شرح مفصل لمنظومة تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العسكرية، مؤكدًا الاهتمام بمتابعة تطوير وتحديث العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكري المتطور الذى يتناسب مع متطلبات العصر ويواكب أحدث النظم التكنولوجية فى التدريب والتأهيل.وأدار الفريق أول محمد زكى حوارًا مع الضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم فى مختلف المجالات، مؤكدًا ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم والحفاظ على مستوى الاستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامة مع الاهتمام بالمرؤسين والتواصل معهم للحفاظ على التلاحم ووحدة الصف داخل القوات المسلحة.وأشاد القائد العام بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح للضباط لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات بالمنطقة وطالبهم بالانتباه إلى الشائعات وحروب الجيل الرابع التى تستهدف النيل من الدولة المصرية والتشكيك فى القفزات التنموية التي يخطو بها الوطن نحو بناء مصر الحديثة.وأوصى القائد العام الدارسين بالاستمرار فى البحث والاطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمى فى كافة المجالات وإثراء ودعم خبراتهم العسكرية التى تعينهم على اتخاذ القرار السليم ، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات المكلفين بها للدفاع عن الوطن سلمًا وحربًا.صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا "من البنين" بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك فى إطار مشروع القوات المسلحة الطموح لصناعة الأبطال الرياضيين على المستويين الأوليمبى والعالمى.جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وأعلن خلاله عن شروط القبول بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2019 / 2020 لمختلف المراحل الدراسية "ابتدائى وإعدادى وثانوى" طبقًا لشروط القبول بكل مرحلة.يبدأ سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكل من القاهرة "الهايكستب" والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم محافظات الجمهورية اعتبارًا من 21 مايو حتى 1 يوليو 2019 .- أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية.- يتم قبول الطلبة من الذكور فقط ووفقا لجميع المراحل السنية "ابتدائي – إعدادي – ثانوي" على أن يتناسب عمر الطالب مع مرحلته الدراسية طبقًا للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم.- ألا يكون فصل تأديبيًا من أى مدرسة سابقة وفى حالة قبول الطالب يمنح فترة شهر كمهلة لإحضار استغناء من النادي السابق له إلى المدرسة المنضم إليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله فى حالة عدم إحضار الاستغناء.- اجتياز جميع الاختبارات المقررة طبقًا للمرحلة السنية ومنها الكشف الطبي والقياسات النفسية واختبار القوام والنمط الجسماني والاختبارات الرياضية والعلمية والمهارية والتحاليل الطبية المعملية والتقييم العام "كشف الهيئة".- يشترط للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية أن يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلًا.- أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة كشرط أساسي لقبولهم بالنسبة للمرحلة الإبتدائية بالإضافة للشروط التفضيلية التي يتمتع بها الطالب من مقومات طبقًا لتقييم الجهات المختصة، والحصول على بطولات رياضية على مستوى "منطقة – جمهورية".- وبالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية لا يقبل الطلبة الراسبين والناجحين بملحق باستثناء الحاصلين على بطولات "جمهورية – دولى" كشرط تفضيلى .- يتم قبول طلبة المرحلة الإبتدائية من أبناء المحافظة فقط التى تقع بها المدرسة.- يطبق نظام اليوم الدراسى الكامل والمبيت بمنزل ولى الأمر.- بالنسبة لطلبة لمرحلة الإعدادية والثانوية من أبناء المحافظة التى تقع بها المدرسة وكذلك المحافظات المجاورة يتم المبيت بالمدرسة والإجازات بنظام الراحات الأسبوعية.- عدم قبول الطعن على قرار عدم قبول الطالب واستمراره بالمدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر العسكرية المختصة دون غيرها.وتضم المدارس العسكرية الرياضية الرياضات الفردية الأوليمبية والتي يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات أوليمبية، وتضم ألعاب "رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى والرماية والجودو"، وكذلك الرياضات التى يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات على المستوى الدولى والعالمى، وتضم ألعاب "الجمباز والسلاح والدراجات والكارتية والخماسى الحديث والترايثلون"، والرياضات التى يمكن تحقيق ميداليات على المستوى المحلي وتضم ألعاب "السباحة والغطس" طبقا للخطط المستقبلية المستهدف تنفيذها.واستعرض رئيس جهاز الرياضة مراحل وتوقيتات وأماكن إجراء اختبارات القبول للطلبة الجدد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة توفر العديد من المقومات العلمية والرياضية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية والطبية والمعنوية للطلبة لضمان تفوقهم رياضيًا وتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم بالاستعانة بنخبة من الخبراء والمدربين الوطنيين والخبراء العالميين من الدول المتقدمة فى مجال الرياضة.وتوفير الأجهزة والملاعب والمنشآت الرياضية طبقا للمواصفات الدولية، ودعم اللاعبين المتميزين للانضمام للمنتخبات القومية وإعدادهم بالمعسكرات والبطولات الداخلية والخارجية على نفقة القوات المسلحة وتقديم الحافز لهم والحصول على درجات التفوق الرياضى عند تحقيق البطولات طبقًا للوائح المقررة بوزارة التربية والتعليم وتقديم الرعاية الطبية الدقيقة وبالمجان بمستشفيات القوات المسلحة.كما يحصل الطلاب علي مكافآت مجزية عند تحقيق البطولات الرياضية مع صرف الملابس الرياضية وغير الرياضية بالمجان، مما كان له أكبر الأثر فى تحقيق أندية ومدارس القوات المسلحة العديد من الميداليات على المستوى المحلى والعربى والأفريقى والدولي والعالمي والأوليمبى، علمًا بأن مصروفات الالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية رمزية.وأكد رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتحقيق الهدف المنشود من مشروع صناعة البطل الأوليمبي لإمداد المنتخبات القومية فى جميع الألعاب الفردية بأجيال من الأبطال الرياضيين ليحققوا لمصر العديد من الإنجازات غير المسبوقة فى البطولات العالمية والأولمبية، من خلال تقديم الدعم الكامل للمدارس العسكرية الرياضية بالتأهيل العلمى والرياضى للطلبة واللاعبين وفقا لمنظومة علمية متكاملة.