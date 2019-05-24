ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نقل جثمان زكي مبارك من القاهرة لدفنه في غزة.. وأسرته تستعد لمقاضاة أردوغان.. صور

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:18 ص
المواطن الفلسطيني
المواطن الفلسطيني زكي مبارك
أحمد محرم
أفادت قناة "العربية" بأن جثمان زكي مبارك، القتيل الفلسطيني بتركيا، الذي زعمت السلطات التركية انتحاره شنقا، نُقل من القاهرة في الساعات الأولى من صباح الجمعة، متوجها إلى قطاع غزة لدفنه هناك بعد انتهاء تشريح الجثة.

ووضع الجثمان في نعش ملفوف بعلم فلسطين، وتحركت به سيارة مجهزة لنقل الموتى، برفقة مندوب من السفارة الفلسطينية، متجهة لمعبر رفح، حيث من المقرر أن يصل إلى قطاع غزة في تمام الساعة 12 ظهر الجمعة، ليلقي عليه أقاربه نظرة الوداع الأخيرة قبل تشييعه لمثواه الأخير في منطقة دير البلح.

وقال زكريا مبارك شقيق القتيل لـ" العربية.نت" إن مصلحة الطب الشرعي المصري انتهت من تشريح جثمان شقيقه، تمهيدا لكتابة تقريرها المفصل عن ظروف وفاته، وأسبابها، وملابساتها، مضيفا أنه سيتوجه لفرنسا في غضون ساعات للتجهيز لرفع دعوى قضائية ضد النظام التركي والمسؤولين الأتراك، الذين تورطوا في تعذيب وقتل شقيقه، وملاحقتهم قضائيا حتى يتم تسليمهم للعدالة الدولية.

وصرح شريف غنيم محامي العائلة لـ"العربية.نت" بأن الأطباء الشرعيين فحصوا الجثمان وسحبوا عينات من بعض الأنسجة الداخلية والأعضاء التي ما زالت متواجدة، تمهيدًا لتحليلها، وبيان سبب الوفاة.

وأضاف أن الأسرة سترفق التقرير فور صدوره في غضون 6 أسابيع بالدعوى القضائية التي تعتزم رفعها في فرنسا، مشيرا إلى أنه تم سحب نحو 30 عينة من الجثمان لتحليلها، منها عينة من الجلد وما تحت الأظافر، والشعر، وبعض الأنسجة الداخلية، وعينات أخرى من المناطق التي بها كدمات وكسور لتحديد سببها.

وكانت الأسرة قد تقدمت بطلب رسمي للنائب العام المستشار نبيل صادق، لإعادة تشريح الجثمان، وبيان حجم الإصابات فيه، وآثار التعذيب، وتحديد سبب الوفاة الفعلي، خاصة أن تقرير الطب الشرعي التركي كذب الرواية التركية، وأكد أن سبب الوفاة جروح وإصابات بالجسد وليس بسبب الشنق أو الانتحار.

واختطفت السلطات التركية زكي مبارك في أبريل الماضي، قبل أن تخرج بعد أسبوعين لتعلن احتجازه في سجن سيليفري بتهمة التجسس، ثم عادت بعد أيام وأعلنت انتحاره شنقا في زنزانته .

ورفضت أسرة زكي مبارك الرواية التركية، وأكدت أن ابنها قتل إثر التعذيب الوحشي الذي واجهه على يد المحققين الأتراك وترك آثارا بشعة على جثمانه ، مؤكدة أنها ستلاحق النظام التركي دوليا حتى تنتزع حق القتيل الفلسطيني.
نقل جثمان زكي مبارك من القاهرة لدفنه في غزة.. وأسرته تستعد لمقاضاة أردوغان.. صور

ترشيحاتنا

تعرف على التفاصيل.. انطلاق قناة تايم سبورت لبث الأمم الإفريقية السبت

نبيل الحلفاوي لـ الأهلي: لابد من تفعيل دور ناصر ماهر.. وعلامة استفهام حول اجاي

موجز البلد.. السيسي يوجه بتصميم عالمي للمنتزه.. وانكسار الموجة الحارة مساء الجمعة

حرس الحدود يرفض لعب مباراة بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور

الأشهر في حرب أكتوبر.. وفاة صاحب علامة النصر بمسقط رأسه سوهاج

ads

صدمة.. محمد رمضان يعلن وفاة عضو بـ فريق عمله

ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور

بكتيريا عنيدة وموت مفاجئ.. لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة الثوم المسبب للتسمم

مفاجأة فى أزمة الدوري.. ننشر تعهد رئيس الزمالك بـ خوض 3 مباريات في مايو.. مستند

بدوية: السيسي تناول الإفطار معنا كمواطن.. وزوجها: الريس قال انتظروا حاجات حلوة بسيناء..صور

تعرف على التردد.. إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا

انهيار جديد للدولار.. لماذا يتراجع سيد العملات أمام الجنيه المصري

مفاجأة.. الشيوخ الأمريكي: إنهاء الشراكة مع تركيا في صفقة طائرات f35 بموازنة البنتاجون الجديدة

الزمالك vs نهضة بركان .. كريستيان جروس يجهز مفاجأة لـ لابا كودجوا

تعرف على التفاصيل.. انطلاق قناة تايم سبورت لبث الأمم الإفريقية السبت

نجيب ساويرس: كنت بخاف أتعامل مع الحكومة وفريق مدبولي غيّر فكرتي.. فيديو وصور

نجيب ساويرس بعد التبرع لمستشفى: اشكر كل من ساهم وغرمني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور

نسرين طافش بإطلالة رمضانية تبهر متابعيها على الانستجرام.. صور