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حوادث

ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:24 ص
صدى البلد
أحمد على
سيطرت حالة من الحزن الشديد على وجوه المئات من الأسر والعائلات بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة بمحافظة الغربية بسبب مصرع طفلين وتفحم جثتيهما فى حريق هائل بشقة سكنية بالطابق الخامس بعمارة سكنية عقب ذهاب والديهما لأداء صلاة التراويح بأحد المساجد خلال شهر رمضان المبارك وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى المحلة العام.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل بشقة سكنية بمنطقة الجمهورية بدائرة القسم.

كما باشرت القيادات الأمنية والتنفيذية القيام بدورها بحضور كل من اللواء محمد أنور الوروري حكمدار الأمن بمركزي سمنود والمحلة واللواء أشرف الخلاوي مساعد مدير فرقة المحلة و المهندس محمد سراج رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة والعميد خالد فوزي رئيس حي ثان بانتقالهم إلى مكان الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق هائل بشقة سكنية مؤجرة للمدعو أنس عبد الوهاب بالطابق الخامس بعمارة سكنية بمنطقة الجمهورية بدائرة القسم فيما تسبب اندلاع نيران الحريق فى مصرع كل من الطفلين "ساجد " 3 سنوات و "عمر" 3 سنوات إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ مما تسبب فى تفحم جثتيهما.

وأفادت أقوال شهود عيان أن الحريق نشب بشكل مفاجىء وفوجئوا بتصاعد الأدخنة خلال فترة غياب والدي الطفلين وأداء صلاة التراويح عقب تناول أفراد العائلة الإفطار معا ولكنهما عادا وشاهدا جثتي الطفلين ملفوفتين بقطعتي قماش وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة والتى أمرت بندب خبر الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وتقدير قيمة التلفيات والخسائر الأولية.
ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور
ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور
ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور
ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور
ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور

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