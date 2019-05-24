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فن

أحمد السقا يبدأ تصوير فيلم ترانيم أبليس بعد عيد الفطر

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
شيري نبيل
تجربة جديدة يعيشها النجم أحمد السقا من خلال فيلمه الجديد "ترانيم أبليس" ، حيث قال لـ صدى البلد سوف أبدأ تصوير فيلم "ترانيم أبليس " بعد عيد الفطر المقبل، وذلك بعد توقف لتحضيرات على مدى عام كامل بسبب عدم استخراج تصريح التصوير ليتقرر تأجيله وانشغال أبطاله أيضا بمسلسلاتهم الرمضانية.

"ترانيم إبليس" يشارك في بطولته أحمد السقا، مصطفى شعبان، خالد النبوي، منى زكي، أمينة خليل، محمد دياب، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد نادر جلال.

من ناحية أخرى يعرض مسلسل "ولد الغلابة " مسلسل "ولد الغلابة" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حول رجل صعيدي يُدعى "عيسى" يعاني من الفقر، ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلًا سائق لدى "ضاحي"، ومع تصاعد الأحداث، يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين "ضاحي، ليتوه عيسى في دوامات الأزمات وتقلبه الأيام محاولًا استعادة حياته المستقرة من جديد.

وهو مسلسل بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

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