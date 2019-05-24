ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الاستمرار في الأكل وقت الأذان.. أخطاء يقع فيها البعض أثناء تناول السحور

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:17 ص
الاستمرار في الأكل
الاستمرار في الأكل وقت الآذان.. أخطاء يقع فيها البعض
محمد شحتة
يقع بعض الصائمين خلال شهر رمضان في أخطاء، ومنها أخطاء في السحور، ومن أبرز هذه الأخطاء، الاستمرار في الأكل والشرب مع أذان الفجر وهو يسمع النداء، والواجب أن يحتاط العبد لصومه، فيمُسِك بمجرد أن يسمع أذان المؤذن.

وتتضمن الأخطاء كذلك، ترك بعض الناس السحور، وهذا خلاف السُّنَّة؛ فإن النبي كان من هديه السحور، ثم إنه قد حثَّ عليه وجعله فارقًا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، يقول عليه الصلاة والسلام: "تسحروا؛ فإن في السحور بركة"، ويقول عليه الصلاة والسلام: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر"، وإضافةً إلى ما تقدم، فإن في السحور تقوية على الصيام، فلا ينبغي تركه.

ومن الأخطاء: تعجيل السحور وتقديمه في منتصف الليل أو قبل الفجر بساعة أو ساعتين، وهو خلاف السُّنَّة؛ فإن النبي قال: "عَجِّلوا الإفطار، وأخِّروا السحور"، والسنة أن يكون السحور في وقت السحر قبيل طلوع الفجر بشيء يسير؛ ومنه سُمي السحور سحورًا؛ فعن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله وزيد بن ثابت تسحَّرَا، فلما فرغا من سُحُورِهما قام النبي إلى الصلاةِ فصلَّى، فسُئِل أنس: كم كان بين فراغِهما من سُحُورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: "قدْرَ ما يقرأ الرجل خمسين آية".

ترشيحاتنا

لمناقشة أزمة الدوري.. مؤتمر صحفي في مقر الجبلاية غدا

حرس الحدود يرفض لعب مباراة بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

نبيل الحلفاوي لـ الأهلي: لابد من تفعيل دور ناصر ماهر.. وعلامة استفهام حول اجاي

فرنسا تحقق مع وزير قطري متهم بالفساد

نسرين طافش بإطلالة رمضانية تبهر متابعيها على الانستجرام.. صور

بعد صفعة جوجل لهواوي.. تعرف على أفضل 5 بدائل لـGoogle Play

ads

صدمة.. محمد رمضان يعلن وفاة عضو بـ فريق عمله

ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور

بكتيريا عنيدة وموت مفاجئ.. لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة الثوم المسبب للتسمم

مفاجأة فى أزمة الدوري.. ننشر تعهد رئيس الزمالك بـ خوض 3 مباريات في مايو.. مستند

بدوية: السيسي تناول الإفطار معنا كمواطن.. وزوجها: الريس قال انتظروا حاجات حلوة بسيناء..صور

تعرف على التردد.. إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا

انهيار جديد للدولار.. لماذا يتراجع سيد العملات أمام الجنيه المصري

مفاجأة.. الشيوخ الأمريكي: إنهاء الشراكة مع تركيا في صفقة طائرات f35 بموازنة البنتاجون الجديدة

الزمالك vs نهضة بركان .. كريستيان جروس يجهز مفاجأة لـ لابا كودجوا

تعرف على التفاصيل.. انطلاق قناة تايم سبورت لبث الأمم الإفريقية السبت

نجيب ساويرس: كنت بخاف أتعامل مع الحكومة وفريق مدبولي غيّر فكرتي.. فيديو وصور

نجيب ساويرس بعد التبرع لمستشفى: اشكر كل من ساهم وغرمني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور

نسرين طافش بإطلالة رمضانية تبهر متابعيها على الانستجرام.. صور