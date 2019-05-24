الاستمرار في الأكل وقت الأذان.. أخطاء يقع فيها البعض أثناء تناول السحور

يقع بعض الصائمين خلال شهر رمضان في أخطاء، ومنها أخطاء في السحور، ومن أبرز هذه الأخطاء، الاستمرار في الأكل والشرب مع أذان الفجر وهو يسمع النداء، والواجب أن يحتاط العبد لصومه، فيمُسِك بمجرد أن يسمع أذان المؤذن.



وتتضمن الأخطاء كذلك، ترك بعض الناس السحور، وهذا خلاف السُّنَّة؛ فإن النبي كان من هديه السحور، ثم إنه قد حثَّ عليه وجعله فارقًا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، يقول عليه الصلاة والسلام: "تسحروا؛ فإن في السحور بركة"، ويقول عليه الصلاة والسلام: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر"، وإضافةً إلى ما تقدم، فإن في السحور تقوية على الصيام، فلا ينبغي تركه.



ومن الأخطاء: تعجيل السحور وتقديمه في منتصف الليل أو قبل الفجر بساعة أو ساعتين، وهو خلاف السُّنَّة؛ فإن النبي قال: "عَجِّلوا الإفطار، وأخِّروا السحور"، والسنة أن يكون السحور في وقت السحر قبيل طلوع الفجر بشيء يسير؛ ومنه سُمي السحور سحورًا؛ فعن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله وزيد بن ثابت تسحَّرَا، فلما فرغا من سُحُورِهما قام النبي إلى الصلاةِ فصلَّى، فسُئِل أنس: كم كان بين فراغِهما من سُحُورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: "قدْرَ ما يقرأ الرجل خمسين آية".