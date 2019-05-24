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ثقافة

عاطف مفتاح: الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير في 2020

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:21 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به أنه بتاريخ 17 يوليو الماضي تم عقد اجتماع مع القيادة السياسية بحضور رئيس الوزراء والوزارات والجهات المعنية وشرفت بحضور الإجتماع.

وتابع في تصريح لـ صدي البلد:وتم في الإجتماع إقرار أن يكون الافتتاح الكامل للمتحف وليس الجزئي في 2020،خاصة أنه كان هناك ضمن مخطط الحكومة إفتتاح مرحلي لقاعة توت عنخ أمون في 30 يونيو 2018،لكن رأت القيادة السياسية أن يكون الإفتتاح الكامل شامل كل قاعات العرض للمشروع في 2020.

واضاف: وهو قرار أثلج قلوب المتخصصين وكل المهتمين بالمشروع،وفي يونيو المقبل سيتم الطرح علي ال5 تحالفات التي تقدمت لإدارة خدمات المتحف،وجاري حاليًا المراجهة النهائية لوثائق الطرح.

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