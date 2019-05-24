طلبات الإحاطة صداع في رأس الوزراء أمام البرلمان.. نائبة: هناك أضرار بالغة للتدخين والمخدرات لدى الأطفال والشباب.. وبرلماني: أكثر من 868 أسرة تنتظر منذ سنوات تملك وحدات الإسكان الاقتصادي

طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن فتح باب تمليك وحدات الإسكان الاقتصادي

مقترح برلماني بتدريس خطورة التدخين وتعاطي المخدرات لـ طلبة المدارس

بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. طلب إحاطة لتعديل مواعيد العمل الرسمية لعمال النظافة

تقدم عدد من نواب البرلمان ببعض طلبات الإحاطة لوزراء الإسكان والتعليم والتنمية المحلية بشأن عدد من المشكلات.حيث تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن فتح باب الحجز لتمليك عدد 944 وحدات سكنية بمسطح 70 مترا مربعا، من نوعية الإسكان الاقتصادي المطور كامل التشطيب بالأبراج السكنية بتكلفة تقديرية للوحدة 35 ألف جنيه.وأضافت عبد الحليم فى طلبها قائلة: "تم سداد مبلغ 5 آلاف جنيه في 26-11-2001 لجدية الحجز وسداد دفعة تخصيص وتم تخصيص الوحدات وسداد الأقساط ربع السنوية في المواعيد المحددة، ثم توقف المشروع أكثر من مرة إلى أن تم إسناده إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتاريخ 19-7-2016".وتابعت أنه بتاريخ 1-2-2018، قامت تعاونيات البناء والإسكان، بالإعلان عن طرح كراسات شروط وإجراءات خاصة نفس مشروع أبراج المنصورة متجاهلة المتعاقدين فعليا منذ عام 2000، وتم تغيير شروط التعاقد والمساحات حتى بلغ قيمة الوحدة 310 ألف جنيه وهذا مخالف لقانون عقود التمليك السابقة ومخالفة لعقد الاتفاق بينها وبين محافظ الدقهلية.وعلقت: "هل بعد كل هذه السنين من التسديد والانتظار يتم عمل شروط وتخصيص وأسعار جديدة وكأن ما تم تخصيصه سابقا ليس له وجود".وأكدت: وجود استغاثة أكثر من 868 أسرة منتظرين منذ سنين الحصول على الوحدات التي تم تخصيصها لهم وقاموا بسداد المتفق عليه، معلقة: " حتى لو تغيرت الأسعار، فيتم ذلك بنسبة وتناسب مراعاة لظروف هذه الأسر".وتقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم، بشأن تدريس خطورة التدخين والتعاطي لطلبة المدارس لتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم وحمايتهم من الأضرار الناتجة عن ذلك.وقالت النائبة فى طلبها إن التدخين والمخدرات من الظواهر السلبية التي اجتاحت المجتمع المصري وبدأت في التفشي بين الطلبة في مراحل التعليم المختلفة، وزادت أعداد المدخنين ومتعاطي المخدرات، خاصةً لدى الفئات المراهقة والشابة في الفترة الأخيرة بما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ذلك.وأكدت رزق الله، أن هناك أضرارا بالغة للتدخين والمخدرات خاصة لدى الأطفال والشباب، ومنها الأضرار العضوية كالانخفاض في الشهية، ما يتسبب بالنحافة الزائدة وهزال الجسم وضعف قوته وطاقته، بالإضافة إلى شحوب الوجه واحمرار العينين بشكل دائم، والشعور بالدوخة وفقدان التوازن في بعض الحالات.ونوهت إلى أنه يسبب الإصابة بالالتهابات الرئوية، نتيجة لتراكم المركبات الكربونية الموجودة في الدخان والمخدرات في الشعب الهوائية واستيطانها فيها، كما قد تتسبب بتهيج في أغشية المخاط الموجودة في الأنف، ويسبب أيضا التدخين والإدمان الإضرار بالجهاز الهضمي، حيث تظهر بعض الأعراض المنبئة بحدوث ذلك مثل؛ الانتفاخ، وتكون الغازات، وعسر الهضم، بالإضافة إلى حالات متفاوتة من الإمساك والإسهال.ونوهت إلى أنه في مراحل متقدمة، يسبب التدخين، التهاب الكبد، حيث تقوم المخدرات خاصةً بإتلاف أنسجة الكبد وتدميرها، حيث يفقد قدرته على القيام بوظيفته في طرد السموم من الجسم، تاركًا هذه السموم تتراكم فيه، كما يسبب إتلاف الملايين من خلايا المخ وأعصابه، والذي يترتب عليه حالات من النسيان المستمر وضعف الذاكرة.وأشارت إلى أن الأسباب الرئيسية في انتشار التدخين، ترجع إلى غياب الرقابة بالمدارس، وخلو التعليم من الأنشطة والنواحى التى تشغل ذهن التلاميذ، ما يصيبهم بالفراغ الذهنى الذى يدفعهم لتعاطى المخدرات، فضلًا عن غياب المبادئ والأخلاق بالمدارس، ولكن الأبرز في ضعف وجود حملات وتثقيف للطلبة من أضرار التدخين.وبناء عليه طالبت النائبة، بالموافقة على المقترح الآتي:تدريس خطورة التدخين والتعاطي لطلبة المدارس لتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم وحمايتهم من الأضرار الناتجة عن ذلك.وتوجهت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود الشعراوي، لإصدار توجيهاته المباشرة للمحافظين، لتعديل مواقيت العمل الرسمية لعمال النظافة بمختلف محافظات الجمهورية، يومي الخميس والجمعة، نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الفترة، طبقا لما ورد بتقرير هيئة الأرصاد الجوية.وأشار الطلب إلى ضرورة تعاون المواطنين مع عمال النظافة من خلال عدم إلقاء القمامة في الشارع ووضعها في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المظهر الحضاري، لافتا إلى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل والمستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة من خلال إمدادها بالأجهزة والمعدات اللازمة.وكانت وزارة التعليم قررت تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية، والمقررة عقدها أمس، الخميس، إلى السبت بعد القادم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل إلى 45 درجة مئوية.وشهدت مصر أمس، موجة شديدة الحرارة على جميع الأنحاء، تصل معها درجات الحرارة إلى 45 درجة على محافظة القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية إلى 40 درجة، كما ترتفع درجات الحرارة الصغرى على جميع الأنحاء.