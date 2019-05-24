صور.. خالد سليم يشعل حفل دار الأوبرا

أحيا النجم خالد سليم حفل غنائي كبير على المسرح المكشوف داخل دار الأوبرا المصرية ضمن سهرات رمضان وبدأه بأغنية حلم عمري وسط تفاعل عدد كبير من جمهوره وبعدها قدم عددا من الأغاني من ضمنها أستاذ الهوى وكل نظرة وغايب عني وعشنا قد إيه وبلاش الملامة ولكل عاشق وطن ورفع الحفل شعار كامل العدد.



يذكر أن آخر أعمال خالد سليم أغنية "لسه كبير" الذى طرحها من فترة وحققت نجاحا كبيرا، وأعادته للساحة الغنائية بعد غياب قرابة السنتين بعد تركيزه الفترة الماضية على عالم التمثيل.



وكشف سليم من قبل عن نيته الابتعاد عن فكرة الألبومات، والاتجاه نحو مسار السينجل، ويحضر لإطلاق أغنية منفردة كل فترة وتغنى خالد خلال الأغنية الجديدة بكلمات وليد الغزالى وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب.