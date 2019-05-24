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منوعات

الأضخم في العالم.. علماء يكتشفون بركانا جديدا تحت سطح المحيط الهندي

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:14 ص
بركان
بركان
آية جمعة
قادت هزة أرضية عنيفة وقعت في نوفمبر 2018 قبالة جزيرة مايوت، الواقعة بين مدغشقر وموزمبيق في المحيط الهندي، العلماء إلى اكتشاف عظيم؛ وهو أكبر ثوران بركاني تحت الماء تم تسجيله على الإطلاق، بحسب ما ذكره موقع "ليف ساينس" العلمي.

وحينها، وصف الباحثون هذا الحدث بأنه همهمة زلزالية دارت حول العالم، لكن لم يستطع أحد معرفة ما الذي أثارها، وبشكل لا يصدق، تحركت جزيرة مايوت بضع بوصات جنوبًا وشرقًا بعد هذا الحدث الغامض.

لكن أصبح الآن لدى العلماء فكرة عن السبب، حيث اكتشفوا أنه تلك الهزة الأرضية الغريبة كانت على الأرجح إعلان ميلاد بركان هائل جديد تحت الماء، وفقًا لمجلة "ساينس ماجازين".

يرتفع البركان الجديد حوالي نصف ميل (0.8 كيلومتر) من قاع المحيط ويقع على بعد حوالي 31 ميل (50 كم) قبالة الساحل الشرقي لمدينة مايوت. وظهر في غضون ستة أشهر فقط.

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