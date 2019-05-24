بشرة خير للاقتصاد المصرى.. خط ملاحى بين العين السخنة ودول شرق أفريقيا أكتوبر المقبل لنقل البضائع..نواب:سيجعل الملاحة البحرية أرخص من أى وسيلة أخرى..ويزيد حجم الواردات والصادرات

نائب: إنشاء خط ملاحى بين العين السخنة ودول شرق إفريقيا يزيد حجم المشروعات الاستثمارية

برلمانى : ينشط التجارة فى القارة السمراء

نائب: يزيد حجم التبادل التجارى



أكد عدد من أعضاء لجنة النقل بالبرلمان أن إنشاء خط ملاحى بين العين السخنة ودول شرق إفريقيا أكتوبر المقبل لنقل البضائع سيساهم فى زيادة حجم المشروعات الاستثمارية وحجم التصدير بين مصر ودول شرق أفريقيا، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة حجم العمالة فى هذه المشروعات فى مصر ودول شرق أفريقيا ، كما أشاروا إلى أن هذا الخط الملاحى سيمر على جيبوتى وإريتريا والسودان والصومال وجزر القمر وكيب تاون ، مما سيجعل الملاحة البحرية أرخص من أى وسيلة اخرى ، بالإضافة إلى كبر حجم بضائع الحاويات المنقولة، كما شددوا على ضرورة أن تتوغل مصر فى القارة الأفريقية لزيادة التبادل التجارى مع دول أفريقيا وتنشيط حجم الواردات والصادرات.



فى البداية قال النائب أحمد الخشب ، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إن إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن إنشاء خط ملاحى بين العين السخنة ودول شرق إفريقيا أكتوبر المقبل لنقل البضائع يأتى فى إطار تعزيز التبادل التجارى بين مصر ودول شرق أفريقيا.



وأشار الخشب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إنشاء هذا الخط الملاحى يساهم فى زيادة حجم المشروعات الاستثمارية وحجم التصدير بين مصر ودول شرق أفريقيا ، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة حجم العمالة فى هذه المشروعات فى مصر ودول شرق أفريقيا.



كما أكد عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن إنشاء مثل هذا الخط الملاحى يساهم فى ترسيخ مكانة مصر فى القارة الأفريقية.



وقال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن إنشاء خط ملاحى بين العين السخنة ودول شرق افريقيا اكتوبر المقبل لنقل البضائع هو مشروع مهم جدا لتنشيط التجارة مع دول شرق افريقيا سواء الموانئ البرية أو الطرق.



وأكد قرقر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة أن تتوغل مصر فى القارة الأفريقية لزيادة التبادل التجارى مع دول أفريقيا وتنشيط حجم الواردات والصادرات ، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بتوزيع الأولويات بين وزارة النقل والاستثمار فيما يتعلق بالنقل النهرى.



وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن لجنة النقل بالبرلمان شكلت وفد منذ أيام وقامت بزيارة منفذ طابا وميناء شرم الشيخ ونويبع والتى تستهدف إنشاء مناطق لوجيستية لعمل مشروعات تجارية فى النقل البحرى.



وقال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن إنشاء خط ملاحى بين العين السخنة ودول شرق أفريقيا أكتوبر المقبل لنقل البضائع هام جدا خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، حيث إنه كان لابد من تطور علاقة مصر بدول القارة الأفريقية.



وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الخط الملاحى سيمر على جيبوتى وإريتريا والسودان والصومال وجزر القمر وكيب تاون ، مما سيجعل الملاحة البحرية أرخص من أى وسيلة اخرى ، بالإضافة إلى كبر حجم بضائع الحاويات المنقولة.



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن هذا الخط الملاحى سيطور ميناء العين السخنة ويجعله ميناء محورى ، مشيرا إلى أنه سيكون له أهميته الإقتصادية من حيث زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول شرق أفريقيا ووجود صناعات متعددة يمكن تصديرها لهذه الدول ، كما ستستفيد دول الكوميسا من هذا الخط الملاحى.



وتعتزم وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والشركات التابعة لها تنفيذ مشروع ضخم لمد جسور التجارة الخارجية إلى إفريقيا وأوروبا وتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى الدور الهام الذى يمكن ان تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الإفريقية مع دول أوروبا.



وأكدت الوزارة أنها ستوفر عناصر الدعم اللوجستي من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجية والتأمين من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة لها في الشركتين القابضتين للنقل والتأمين، مشيرة إلى أنها ستعمل على تأسيس شركة للتسويق والوساطة في التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع القطاع الخاص.



ومن المقرر أن تقوم الوزارة بتنظيم مؤتمر للمتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين فى كافة المجالات في مطلع يوليو المقبل سيتم خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحي منتظم من ميناء العين السخنة إلى دول شرق إفريقيا في أكتوبر 2019 بما يضمن الوصول إلى نحو 6 دول بخلاف إمكانيات الوصول إلى الدول الحبيسة من خلال تأجير مستودعات للصادرات المصرية بها، مع توفير باقي خدمات الجسر في أبريل 2020.