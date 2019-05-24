برلماني: إنشاء خط ملاحي بين العين السخنة ودول شرق إفريقيا يزيد التبادل التجاري

قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن إنشاء خط ملاحى بين العين السخنة ودول شرق إفريقيا، في أكتوبر المقبل؛ لنقل البضائع هام جدا خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، لتطور علاقة مصر بدول القارة الإفريقية.



وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الخط الملاحى سيمر على جيبوتى وإريتريا والسودان والصومال وجزر القمر وكيب تاون ، ما سيجعل الملاحة البحرية أرخص من أى وسيلة أخرى، بالإضافة إلى كبر حجم بضائع الحاويات المنقولة.



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن هذا الخط الملاحى سيطور ميناء العين السخنة ويجعله ميناء محوريا، مشيرا إلى أنه سيكون له أهميته الاقتصادية من حيث زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول شرق أفريقيا ووجود صناعات متعددة يمكن تصديرها لهذه الدول ، كما ستستفيد دول الكوميست من هذا الخط الملاحى.



وتعتزم وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والشركات التابعة لها تنفيذ مشروع ضخم لمد جسور التجارة الخارجية إلى إفريقيا وأوروبا وتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى الدور الهام الذى يمكن ان تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الإفريقية مع دول أوروبا.



وأكدت الوزارة أنها ستوفر عناصر الدعم اللوجستي من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجية والتأمين من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة لها في الشركتين القابضتين للنقل والتأمين، مشيرة إلى أنها ستعمل على تأسيس شركة للتسويق والوساطة في التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع القطاع الخاص.



ومن المقرر أن تقوم الوزارة بتنظيم مؤتمر للمتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين فى كافة المجالات في مطلع يوليو المقبل سيتم خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحي منتظم من ميناء العين السخنة إلى دول شرق إفريقيا في أكتوبر 2019 بما يضمن الوصول إلى نحو 6 دول بخلاف إمكانيات الوصول إلى الدول الحبيسة من خلال تأجير مستودعات للصادرات المصرية بها، مع توفير باقي خدمات الجسر في أبريل 2020.