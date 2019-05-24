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فن

أحمد السقا يكشف عن أصعب المشاهد في ولد الغلابة

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
شيري نبيل
كشف النجم أحمد السقا عن أصعب المشاهد في مسلسله " ولد الغلابة " الذي يعرض وحقق نجاح جماهيريا كبير.

وقال في تصريح لصدى البلد : مشهد وفاة والدتي كان مرهق نفسيا وعصبيا بالنسبة لي فعلاقتي بوالدتي ضمن أحداث المسلسل كانت غريبة جدا وكنت قريبا منها خاصة أنني انفصلت عن زوجتي لأنها قامت بسبها، فالبكاء كان حقيقيا وليس تمثيلا خاصة بعدما وفرت لها تكاليف عملية زراعة الكبد والصعوبات التي واجهتها من أجل جمع الأموال أيضا الفنانة صفاء الطوخي التي قامت بهذا الدور استمتعت بالتعامل معها خاصة أنها صديقة مقربة أيضا تم تصوير المسلسل بأكمله وفي نهاية التصوير قمنا بتصوير هذا المشهد.

مسلسل "ولد الغلابة" يستعرض حياة رجل صعيدي مكافح يُدعى "عيسى" - أحمد السقا، يجبره الفقر على العمل في مهنتين، الأولى كمدرسٍ في مدرسة حكومية للفتيات صباحًا، وفي المساء يعمل سائقًا لشخصٍ يُدعى ضاحي- محمد ممدوح تتأزم حياة عيسى، فتدفعه الظروف للتخلي عن بعض مبادئه، فيقدم على فعلِ ما يحول العلاقة بينه وبين ضاحي لخصومة وعداوة شديدة.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضا بجانب أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.

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