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فن

أحمد جمال عن ارتفاع درجة الحرارة: ضحكت بدري السنة دي

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:07 ص
صدى البلد
شيري نبيل
نشر الفنان أحمد جمال عبر حسابه بموقع "تويتر" صورة يسخر فيها من ارتفاع درجة الحرارة.

وكتب جمال في تعليقه على الصورة: "ضحكت بدري السنة دي".

يذكر أن أحمد جمال أعلن خطبته للإعلامية ديانا الخميس في 8 يناير الماضي، ونشر صورة تجمعه بخطيبته وعلق عليها: "جمهوري الغالي، حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب، أحمد & ديانا"، قبل أن تعلن خطيبته انفصالهما دون أن يعلق جمال على الخبر.
أحمد جمال عن ارتفاع درجة الحرارة: ضحكت بدري السنة دي

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