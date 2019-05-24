أحمد جمال عن ارتفاع درجة الحرارة: ضحكت بدري السنة دي

نشر الفنان أحمد جمال عبر حسابه بموقع "تويتر" صورة يسخر فيها من ارتفاع درجة الحرارة.



وكتب جمال في تعليقه على الصورة: "ضحكت بدري السنة دي".



يذكر أن أحمد جمال أعلن خطبته للإعلامية ديانا الخميس في 8 يناير الماضي، ونشر صورة تجمعه بخطيبته وعلق عليها: "جمهوري الغالي، حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب، أحمد & ديانا"، قبل أن تعلن خطيبته انفصالهما دون أن يعلق جمال على الخبر.