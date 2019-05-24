ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تزوير المستندات المرورية..فيديو

نجحت الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة الجمالية لارتكابهم جريمة ممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات المرورية وترويجها على عملائهما.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبحوزتهما الآتى: 12 شبلونة، 4 فرخ أغلفة رخصة "قيادة- تسيير"، 27 علبة ألوان، الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهم المؤثم، 2157 رخصة "تسيير ، قيادة" خالية البيانات، 2570 غلاف رخصة "تسيير، قيادة"، 2 رخصة قيادة كاملة البيانات، 6 كارنيهات بأسماء مختلفة منسوبة لإحدى الجامعات، جهاز حاسب آلى بالطابعة.

2 كارت ميمورى- فلاشة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.