ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تزوير المستندات المرورية..فيديو

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
محمد صبري - رامى المهدي
نجحت الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة الجمالية لارتكابهم جريمة ممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات المرورية وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبحوزتهما الآتى: 12 شبلونة، 4 فرخ أغلفة رخصة "قيادة- تسيير"، 27 علبة ألوان، الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهم المؤثم، 2157 رخصة "تسيير ، قيادة" خالية البيانات، 2570 غلاف رخصة "تسيير، قيادة"، 2 رخصة قيادة كاملة البيانات، 6 كارنيهات بأسماء مختلفة منسوبة لإحدى الجامعات، جهاز حاسب آلى بالطابعة.
2 كارت ميمورى- فلاشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترشيحاتنا

الأضخم في العالم.. علماء يكتشفون بركانا جديدا تحت سطح المحيط الهندي

بسعر خيالي.. أوبر تطلق خدمة توصيل الركاب تحت الماء على متن غواصة.. فيديو

8 طرق لـ توفير استخدام الكهرباء في الصيف.. صور

أخبار النادي الأهلي الخميس 23-5-2019

نجيب ساويرس بعد التبرع لمستشفى: اشكر كل من ساهم وغرمني

أضرار السهر بعد تناول السحور.. لن تتوقعها

ads

بكتيريا عنيدة وموت مفاجئ.. لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة الثوم المسبب للتسمم

بدوية: السيسي تناول الإفطار معنا كمواطن.. وزوجها: الريس قال انتظروا حاجات حلوة بسيناء..صور

ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور

مفاجأة فى أزمة الدوري.. ننشر تعهد رئيس الزمالك بـ خوض 3 مباريات في مايو.. مستند

تعرف على التردد.. إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا

الزمالك vs نهضة بركان .. كريستيان جروس يجهز مفاجأة لـ لابا كودجوا

هواوي تعلن اعتزامها طرح بديل لـ أندرويد

تعرف على التفاصيل.. انطلاق قناة تايم سبورت لبث الأمم الإفريقية السبت

مفاجأة.. الشيوخ الأمريكي: إنهاء الشراكة مع تركيا في صفقة طائرات f35 بموازنة البنتاجون الجديدة

نجيب ساويرس بعد التبرع لمستشفى: اشكر كل من ساهم وغرمني

هداف الكونفدرالية يكشف حقيقة توقيعه للنادي الأهلي

بعد سبها لرامز جلال.. من هى الفنانة ماجي بوغصن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور

نسرين طافش بإطلالة رمضانية تبهر متابعيها على الانستجرام.. صور