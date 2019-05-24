مبادرة جديدة لنشر التوعية الغذائية بين الموظفين

دشن مجموعة من الشباب والأطباء مبادرة جديدة تهدف لرفع وعي الموظفين بمجال التغذية العلاجية والدور الكبير الذي تلعبه في حياتنا وصحتنا وحملت المبادرة اسم "لحد عندك".



قالت الدكتورة إسراء صبحي، المدير التنفيذي للمبادرة، الهدف الرئيسي لنا نشر التوعية الصحية للتغذية العلاجية فى جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة سعيا منا للنهوض بالحالة الصحية والنفسية للموظفين والإداريين لرفع كفاءة الإنتاج والوصول إلى الوزن المثالي ؛ تنفيذا التوصية الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى الشباب مما يكون له بالغ الأثر فى نفوس الموظفين.



وأضافت "إسراء": "كما إننا ننظم عدد من ورش العمل المجانية للطلاب بالتعاون مع نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال التغذية العلاجية وذلك بكافة قطاعات ومؤسسات الدولة للتوعية الصحيحة بأساليب وطرق التغذية السليمة على مدار اليوم وخاصة في ساعات العمل المخصص لهم ومن هنا جاء اسم المبادرة "لحد عندك".



وأشارت إلي أن وزارة الشباب والرياضة أبدت استعدادها للتعاون في المبادرة وإقامة أول ورش عمل بالمبادرة للموظفين بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية، كما تم التعاون مع وزارة الثقافة وإقامة ورش عمل بكافة قصور الثقافة بمحافظات الجمهورية بعد موافقة الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة وتعميم المبادرة على جميع هيئات وقطاعات الوزارة، أيضا وزارة الطيران ووزارة الآثار.



وتابعت: "كما أن المبادرة تقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومجمع التحرير، مؤسسة بهية، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، وأخيرا وزارة الموارد المائية والري، وتم تكريم فريق عمل المبادرة على رأسهم مؤسس المبارة مروة صبحي منذ أيام من قبل الوزارة".