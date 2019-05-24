أبرزها تحفيز الأطفال والمساعدات الخيرية.. 13 أسلوبا تربويا للأسرة في رمضان

يقدم موقع صدى البلد، مجموعة من الأفكار التربوية للأسرة، والتي قد تصلح للبعض ويستغلها في شهر رمضان.



1- ينبغي أن تضع أهدافا لك وللأسرة، وعلقها في مكان بارز في المنزل؛ لتبقى عالقة في الذهن ليحرص أفراد الأسرة على الوصول إليها، مثلًا: يكون ضمن الأهداف ختم القرآن ثلاث مرات، أو قراءة كتاب في التفسير، أو إنهاء جزء من القرآن خلال جلسات تفسيرية وتربوية، أو قراءة كذا وكذا من الكتب، وهكذا.



2- استمر في تذكير أفراد الأسرة بثواب الأعمال، فلا تنس المحفزات المادية والعبارات التشجيعية، وما أجمل أن توضع الجوائز المراد توزيعها في يوم العيد لمن أتم برامجه بنجاح في مكان بارز أمام مرأى الجميع!



3- جهز الوسائل التي تريد استخدامها خلال الشهر، من أشرطة ومطويات وكتيبات، وكذلك ما تريد تصويره أو إعداده من أوراق ونحوها، ليدخل الشهر وأنت على استعداد، فلا يضيع جزء منه في الإعداد.



4- هيئ أفراد الأسرة لرمضان قبل دخوله بالتحفيز والتشجيع، والترقب ومزيد من الشوق.



5- علق جدولًا في المنزل يحتوي على البرنامج اليومي المقترح، واحرص على ألاّ يكون الجدول مثاليًّا يصعب تطبيقه.



6- لا تنس مراعاة الفروق الفردية بين أفراد الأسرة، فليس بالضرورة ما يصلح لأحد الأفراد يصلح للآخر.



7- احرص على إيجاد برامج تناسب المرأة في مطبخها، كسماع الأشرطة وإذاعة القرآن ونحو ذلك، وذكّرها بأنها في خدمتها لهؤلاء الصائمين على أجر كبير.



8- اصطحب أبناءك في صلاة التراويح! وتنتقي لهم من المساجد ما يتميز بحسن صوت إمامه، وخشوعه، وتدبره للآيات، وكثرة المصلين، ونحو ذلك، فيرون هناك أقرانهم ويتلذذون بالعبادة.



9- اجعل للأعمال الإغاثية جزءًا من وقتك، ولو ليومين أو ثلاثة، أو حتى يوم واحد، تعمل الأسرة جاهدة لإطعام فقراء الحي، أو التعاون مع الجمعية الخيرية.



10- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور التي ينبغي أن تكون منك على بال، وذلك من خلال النصائح المباشرة بالأسلوب الحسن.



11- إن استطعت.. يستحب إقامة رحلة جماعية للأسرة إلى بلد الله الحرام مكة المكرمة.



12- ما أجمل أن يقترح على جميع أفراد الأسرة بأن يتبنى كل واحد منهم تعديل سلوك معين لديه، إما تغيير سلوك خاطئ أو تطوير سلوك حسن أو المداومة على عبادة من العبادات.



13- إقامة مسابقات ترفيهية وثقافية للشباب واختيار الوقت المناسب الذي يخلو من العبادات لطرد الملل أولًا، ولإبعادهم عن الأجواء غير الصحية مثل مشاهدة التلفاز ونحوه.