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رياضة

مهاجم نهضة البركان: لا أعرف لاعبي الزمالك وأعلم قيمة الفريق الأبيض أفريقيا

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:46 ص
نهضة البركان
نهضة البركان
وجه لابا كودجو، مهاجم فريق نهضة البركان المغربي، صدمة قوية إلى لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وذلك قبل مباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال لابا كودجو في تصريحات تلفزيونية أنه لا يعرف لاعبي الزمالك، ولكنه يعلم قيمة الفريق الأبيض الكبيرة في إفريقيا.

ويواجه نهضة البركان منافسه الزمالك يوم الأحد المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وكان نهضة البركان قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله المهاجم لابا كودجو في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

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