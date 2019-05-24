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حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقاهرة

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
اسلام مقلد
قررت النيابة العامة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقاهرة.

وكانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى قيام (عاطلَين- سبق اتهامهما فى 9 قضايا) يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" تم ضبطهما بمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية والفضية المستولى عليها لدى عميليهما (صاحب ورشة تصنيع مشغولات ذهبية- صاحب محل فضة ).

كما تم بإرشادهما ضبط هواتف محمولة بمسكنهما من متحصلات السرقة ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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