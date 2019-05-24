حبس شخصين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقاهرة

قررت النيابة العامة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقاهرة.



وكانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى قيام (عاطلَين- سبق اتهامهما فى 9 قضايا) يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" تم ضبطهما بمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.



وتم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية والفضية المستولى عليها لدى عميليهما (صاحب ورشة تصنيع مشغولات ذهبية- صاحب محل فضة ).



كما تم بإرشادهما ضبط هواتف محمولة بمسكنهما من متحصلات السرقة ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.



باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

