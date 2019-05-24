حبس شخصين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقاهرة

قررت النيابة العامة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقاهرة.
وكانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى قيام (عاطلَين- سبق اتهامهما فى 9 قضايا) يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" تم ضبطهما بمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية والفضية المستولى عليها لدى عميليهما (صاحب ورشة تصنيع مشغولات ذهبية- صاحب محل فضة ).
كما تم بإرشادهما ضبط هواتف محمولة بمسكنهما من متحصلات السرقة ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.
باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى قيام (عاطلَين- سبق اتهامهما فى 9 قضايا) يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" تم ضبطهما بمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية والفضية المستولى عليها لدى عميليهما (صاحب ورشة تصنيع مشغولات ذهبية- صاحب محل فضة ).
كما تم بإرشادهما ضبط هواتف محمولة بمسكنهما من متحصلات السرقة ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.
باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.