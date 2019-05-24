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حوادث

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة رواد البنوك

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
عمرو خليفة
قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة رواد البنوك.

وتلقى المقدم تامر عبد الشافى، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من مدير حسابات بشركة توريدات عمومية مقرها المعادي، يفيد بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالى قدره 700 ألف جنيه، خاص بالشركة عمله من فرع أحد البنوك وتوجه لمسكنه مستقلًا السيارة ملكه وقام بركنها أمام محل سكنه وبداخلها المبلغ المالى، وعقب عودته لاستقلال السيارة اكتشف كسر الزجاج الخلفى وسرقة المبلغ المالى.

ووجه اللواء علاء سليم، مدير مصلحة الأمن العام، بتشكيل فريق بحث أسفرت جهوده من خلال جمع المعلومات عن تحديد السيارة الملاكى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين (يحملان ذات الجنسية).

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن العقيد هانى محفوظ، مفتش الأمن العام، من ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالى قدره 8500 جنيه).

وبمواجهتهم بالواقعة، اعترفوا أمام العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، بارتكابها بأسلوب "التتبع وكسر زجاج السيارة"، وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وأكدوا تحويلهم باقى المبلغ المالى المُستولى عليه لأهلهم بدولتهم عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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