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فن

هبة مجدي: الجمهور كرهني في ولد الغلابة

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
شيري نبيل
قالت الفنانة هبة مجدي أن الجمهور كرهها بسبب دورها في مسلسل " ولد الغلابة " أمام النجم أحمد السقا .

أضافت في تصريح لصدي البلد: أجسد دور طليقة النجم أحمد السقا والذي انفصل عنها بسبب "طول لسانها " مع والدته ، ومن هنا تبدأ الصراعات بينه .

تابعت : الجمهور عندما يقابلني في الشارع يسألني " انتي ليه بتعملي كدا مع عيسي " .

ويتناول المسلسل أحداثًا من واقع الحياة والناس تقدم بشكل درامى جديد، خاصة أن العمل تدور أحداثه في "الصعيد"، وهو ما يجعل الأحداث أكثر سخونة منذ انطلاق عرضه، كما يعد العمل تحديًا جديدًا للنجم أحمد السقا، الذي يقدم "الصعيدى" للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية.

"ولد الغلابة" ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثها على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، حيث تسلط الشخصية التي يقدمها الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية.

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هبة مجدي: الجمهور كرهني في ولد الغلابة

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