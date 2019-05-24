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رياضة

عامر حسين: الأهلي له حق الاعتراض على جدول الدوري وباقي الفرق لا

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:45 ص
عامر حسين
عامر حسين
نور عادل
أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري، أن الأهلي له الحق في الاعتراض على جدول الدوري، وطلب تأجيل مباراة المقاولون العرب لبعد أمم أفريقيا، أما باقي الفرق فلا يحق لها الاعتراض.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية إنه لا يوجد علاقة بين مواجهة الأهلي مع المقاولون العرب وبتروجيت، فتلك المباراة تجمع المنافس على الدوري والمركز الرابع، أما الفريق البترولي، فيلعب من أجل البقاء ولا يوجد أي تعارض بين لعب مباراة المقاولون العرب والأهلي قبل أو بعد مباراة بتروجيت.

وأضاف: "الأهلي لديه مبرر يدفعه للمطالبة بوضعه في موقف متكافئ مع الزمالك، وقبل أن يخوض مواجهة الفريقين في الدوري الممتاز، أما الأندية التي تنافس على الهبوط فمبرراتها لرفض جدول الدوري الممتاز غير منطقية".

وأكمل: "اللجنة التي تم وضعها لشرح جدولة المباريات المقبلة لا تهدف لإجراء تغيير في مواعيد المباريات، لكنها ستشرح الموقف لكافة الأندية المعنية".

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