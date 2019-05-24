الوطنية للإعلام تعلن عن إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات الأمم الأفريقية

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن إطلاق قناة تايم سبورت التي ستذيع نسختها الأرضية مباريات كأس الأمم الأفريقية وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة إعلام المصريين والهيئة الوطنية.



ومن المقرر أن يتمكن المشاهدون من متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية عبر تغطية قناة تايم سبورت، سواء داخل الملعب او خارج الملعب، والتغطيات المختلفة المتعلقة بالبطولة.



ويمكن استقبال قناة تايم سبورت على التلفزيونات من خلال الترددات الأرضية بالإضافة إلى نسخة أخرى من خلال أجهزة استقبال القمر النايل سات على تردد ١١٤٤٩ أفقي ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الأرضية من القناة.