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5 أبراج تكره الصيف .. أولهم العقرب والميزان

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:02 ص
برج الميزان
برج الميزان
ريهام قدري
ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة تؤثر علي نفسية الكثير من الأشخاص، ويعتبر فصل الصيف من الفصول المزعجة لبعض الأشخاص وقد يكون برجك هو المتحكم في حبك أو كرهك لفصل الصيف ، لذلك سنعرض لكم الأبراج التي تكره فصل الصيف .


1- برج الأسد من أعداء فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة فإن فصل الصيف يؤثر علي مزاج برج الاسد، ولكنه يستمتع جدًا بالسهر والخروج والرحلات في فصل الصيف.

2-برج الدلو من الابراج التي تشعر بالضيق والكأبة، وعلى الرغم من إنه يحب الشتاء إلا إن فصل الخريف هو الأفضل .

3-برج الجدي يحب خروجات الشتاء والجري تحت المطر، من الأخر كدة بيخرج طاقة السنة كلها في الفصل ولا يفضل فصل الصيف ابدا.

4-برج الميزان لا تتناسب صفاته مع فصل الصيف حيث انه برج يعشق البرودة والهدوء والرومانسية وبذلك فلا يفضل ضوضاء الصيف.

5-برج العقرب .. كائن شتوي فهو شخص غامض ويميل للكآبة، الشتاء يكون دائمًا هو الفصل المناسب لشخصيات برج العقرب، بتفاصيله وهدوءه والظلمة التي تغطي شوارعه، لذلك فهو من الأبراج الغير محبة لفصل الصيف

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