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عميد آداب الفيوم: محور روض الفرج انتصار جديد لرايات التنمية

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:51 ص
محور روض الفرج
محور روض الفرج
الفيوم - نبيل أبو السعود
قال الدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد كلية الآداب جامعة الفيوم إن محور روض الفرج، يعد جزءًا من محور الزعفرانة مطروح، ومحور الضبعة، وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط، في ذكرى العاشر من رمضان.. انتصارا جديدا لرايات التنمية وشريان حياة للمصريين يربط شرق القاهرة بغربها.

وأضاف: "النهارده مصر بتفتتح واحد من مشروعات المستقبل ليؤكد عبقرية التنمية بعقول وأياد مصرية".

ويعد محور روض الفرج، أحد أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق لنقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوى ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة، وهو محور عرضى حر يربط شمال وشرق القاهرة بطريق "القاهرة الإسكندرية" الصحراوى عند الكيلو 39، ويبلغ طوله 600 كيلو متر، تعمل 3 شركات للانتهاء منه بين شركات قطاع عام وقطاع خاص.

ويتضمن محور روض الفرج أطول وأعرض كوبرى مُلجم فى العالم، ويبلغ عرضه 66.8 مترا فى المنتصف ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل والتى يصل عرضها إلى 300 متر، ومن المستهدف مد محور "روض الفرج ـ الضبعة" حتى مدينة مطروح وسيدى برانى وصولًا إلى السلوم على الحدود الغربية مع ليبيا.

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