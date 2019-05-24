أخبار النادي الأهلي الخميس 23-5-2019

شهد أمس الخميس 23-5-2019 العديد من الاخبار الهامة داخل النادي الأهلي خاصة اجتماع محمود الخطيب،رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بمدير الكرة سيد عبدالحفيظ لبحث أزمة جدول الدوري الممتاز.ويعرض صدى البلد ابرز اخبار النادي الأهلي :