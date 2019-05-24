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للهروب من أزمتها الاقتصادية.. قطر تخفض أسعار الإقامة بالفنادق والمنتجعات

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
حسن محرم
تحاول قطر الهروب من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها من خلال تخفيض أسعار الإقامة في الفنادق والمنتجعات لجذب السياح الأجانب.

وذكرت صحيفة "الخليج أونلاين" القطرية أن نسبة التخفيض في أفخم الفنادق والمنتجعات تصل إلى 40% وستطبق بداية من 4 يونيه المقبل، بحسب رئيس قطاع التسويق والترويج في المجلس القطري للسياحة، راشد القريصي.

وأكد القريصي أن أصحاب الفنادق على استعداد لتقديم خصومات ليس فقط على الغرف ولكن على المطاعم والمنتجعات الصحية والنوادي الرياضية الموجودة في الفنادق.

وبدأت قطر تعطي قطاع السياحة أهمية خاصة ليكون أحد مصادر دخلها، في الوقت الذي يتعرض اقتصادها لأزمات، في ظل مقاطعة جيرانها الخليجين لها، بسبب دعمها للإرهاب.

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