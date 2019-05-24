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رياضة

أخبار الزمالك الخميس 23-5-2019

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:22 ص
الزمالك
الزمالك
نور عادل

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بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

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