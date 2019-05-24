أخبار الزمالك الخميس 23-5-2019

شهد أمس الخميس 23-5-2019 العديد من الأخبار الهامة داخل النادي الزمالك، والتي تتعلق بالاستعدادات لنهائي إياب نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة البركان المغربي.ويعرض صدى البلد اخبار الزمالك على النحو التالي :