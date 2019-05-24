أخبار الزمالك الخميس 23-5-2019

ويعرض صدى البلد اخبار الزمالك على النحو التالي :
المباريات المتبقية للزمالك .. 5 أبرزها قمة الأهلي والإسماعيلي
رئيس الزمالك يزف بشرى لجماهير الفارس الأبيض .. فيديو
الزمالك: طبع 10 آلآف تذكرة جديدة لإياب نهائي الكونفيدرالية
الزمالك vs نهضة بركان.. جروس يجتمع بلاعبي الزمالك والبعثة في الإسكندرية غدا
مفاجأة فى أزمة الدوري.. ننشر تعهد رئيس الزمالك بـ خوض 3 مباريات في مايو.. مستند
الزمالك vs نهضة بركان .. كريستيان جروس يجهز مفاجأة لـ لابا كودجوا
إياب نهائي الكونفيدرالية.. جلسات بين قدامى ولاعبي الزمالك قبل لقاء نهضة بركان
إقبال كثيف لأعضاء الزمالك على تذاكر نهائي الكونفدرالية