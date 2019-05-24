هبوط أسعار النفط بسبب تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين

ألقى تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، بظلاله على أسعار النفط إذ تراجعت بنسبة 5% خلال أمس الخميس، في الوقت الذي يتجه الخامان القياسيان إلى تسجيل أكبر خسائر منذ 6 شهور.



وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، فإن أسواق الأسهم العالمية تراجعت مع تنامي المخاوف من تحول الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى حرب باردة في التكنولوجيا بين أكبر اقتصادين في العالم.



وهوت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 5.3 في المئة إلى 67.21 دولار للبرميل، في حين هبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 6.40 في المئة إلى 57.50 دولار للبرميل؛ وهو أدنى مستوى له منذ 15 من مارس.



وفي جلسة الأربعاء، انخفض الخام الأميركي 2.5 في المئة بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة، ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2017.