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رياضة

بناء قدرات الشباب الأفريقي.. ورشة عمل لوزارة الرياضة في مهرجان يوم أفريقيا

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:43 ص
صدى البلد
ريهام بكير
نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ، ورشة عمل حول بناء قدرات الشباب الافريقي ، ضمن فعاليات مهرجان يوم افريقيا، والذي تنظمه الوزارة خلال الفترة من ٢٢-٢٦ مايو ٢٠١٩، احتفالًا بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الافريقي حاليًا)، وفي إطار رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي.

أدار ورشة العمل الدكتور محمد عبد الدايم- مدرس إدارة الفنون بدبلوم التنمية الثقافية لجامعة القاهرة، وتدرب المشاركين علي تصميم وتطوير المنتجات، وتعرفوا علي اقتصاد الخدمات، وأهميته، وتصميم المنتجات، وأنواع الخدمات وكيفية تسويقها.

يذكر ان الوفود الأفريقية المشاركة في المهرجان من دول غينيا كوناكري، المملكة المغربية، الجزائر، غانا، أوغندا، مدغشقر، موريتانيا، زيمبابوي، ، كينيا، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، كوت ديڤوار، الصومال، ارتيريا، الجابون، بنين، نيجيريا، تنزانيا، جنوب السودان، بالاضافة الي مصر.

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