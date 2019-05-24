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رياضة

مؤتمر صحفي لشوبير للإعلان عن حلول لإنهاء أزمة الدوري

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:51 ص
شوبير
شوبير
نور عادل
يعقد اليوم الجمعة، أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا فى مقر الجبلاية بالجزيرة من أجل الإعلان عن نتائج الاجتماع مع أندية الدوري التي اعترضت على مواعيد الجولة الأخيرة فى مباريات الدورى الممتاز.

وتعقد اللجنة برئاسة شوبير وعضوية أحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح وسيف زاهر التى شكلها المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد لمناقشة أزمة الدورى غدا فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

يذكر أن ناديي حرس الحدود وبتروجيت أرسلا خطابات رسمية اعتراضا على مواعيد الجولة الأخيرة من عمر الدوري المحلي بداعي الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

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