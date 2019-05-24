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فن

رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:43 ص
رامي صبري
رامي صبري
محمد صبحي
أحيا النجم رامي صبري واحده من اقوى الحفلات الرمضانية داخل خيمه "سهرايه" بالتجمع الخامس بحضور كامل العدد من محبيه من الأسر والشباب من الجنسين.

وصل "رامي" إلى مقر الحفل بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير وكان فى استقبالهم منظم الحفل المنتج وليد منصور وماجد حسني وصعد الى مسرح الحفل على أغنيه أجمل ليالي عمري وسط تفاعل وهتافات الحضور ثم قام بتهنئة الجمهور بالشهر الكريم ووجه لهم كلمة شكر لحفاوة الاستقبال ثم أنطلق ليقدم المزيد من أغانيه المميزة منها "الراجل" و "اهد الدنيا" و "حبيبي الأولانى" و "مش أنا" و"أنا بنسي نفسي" و "حب عمرى" و"غالي" و" كلمه" وغيرهم العديد وسط أجواء من تفاعل الجمهور.

وتخلل الحفل تبادل الجمهور التقاط العديد من الصور بطريقة السيلفي مع رامي وسط أجواء من البهجه ومن المقرر أن يقوم "رامي" بإحياء ختام السهرات الرمضانيه يوم الجمعه القادم داخل كبرى الخيام بمنطقه الشيخ زايد.
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور
رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور

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رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور

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