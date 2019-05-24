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رياضة

منتخب تونس يضم معلول وساسي لقائمة أمم أفريقيا ويستبعد النقاز

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:16 ص
علي معلول
علي معلول
نور عادل
كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين إلى قائمة منتخب تونس الأول لكرة القدم النهائية المشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام في مصر.

وضم المنتخب التونسي 17 لاعبا محترفا، من بينهم نجم النادي الأهلي علي معلول، ونجم فريق الكرة الأول بالزمالك فرجاني ساسي، بينما يغيب عن تلك القائمة ظهير الزمالك حمدي النقاز.

وجاءت القائمة تضم: "فاروق بن مصطفى (حارس الشباب السعودي) – معز حسن (حارس نيس الفرنسي) – محمد دراجر (ظهير أيمن بادربورن الألماني) – رامي البدوي (مدافع الفيحاء السعودي) – ياسين مرياح (مدافع أوليمبياكوس اليوناني) – ديلان برون (مدافع جينت البلجيكي).

أسامة الحدادي (مدافع ديجون الفرنسي) – علي معلول (ظهير أيسر الأهلي) – نادر الجندري (فيسترلو البلجيكي) – ألياس السخيري (لاعب وسط مونبيليه الفرنسي) – فرجاني ساسي (لاعب وسط الزمالك) – نعيم السليتي (لاعب وسط ديجون الفرنسي).

بسام الصرارفي (جناح نيس الفرنسي) – سيف الدين الخاوي (لاعب وسط كاين الفرنسي) – يوسف المساكني (مهاجم يوبين البلجيكي) – وهبي الخزري (مهاجم سانت إيتيان الفرنسي) – فخر الدين بن يوسف (مهاجم الاتفاق السعودي).

ومن المقرر أن يبدأ منتخب تونس معسكره من أجل البطولة المرتقبة في الأول من شهر يونيو.

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