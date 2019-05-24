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محافظات

محافظ بني سويف: استلام 145 ألف طن قمح بالصوامع والشون منذ بداية موسم التوريد

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:37 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
واصل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف متابعته لسير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا للخروج بالموسم بالشكل المطلوب، والتي أسهمت بشكل كبير فى تذليل العقبات وإحكام الرقابة والمتابعة ومراعاة مصلحة المزارعين والبعد المكانى للمواقع التخزينية والمساحات المنزرعة.

وأعلن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر أنه "وبحسب التقرير اليومي الذي تعده لجنة توريد القمح" فقد وصل إجمالي الكميات التي تم توريدها وفرزها بالصوامع والشون إلى 145 ألف طن من الأقماح"وذلك منذ بداية موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى مساء أمس الخميس، في حين تبلغ السعة التخزينية المتوفرة بالمحافظة 244 ألفا و162 طنا، موزعة بواقع 150 ألف طن صوامع ،و40 ألفا و960 طنا بالشون الأسمنية و7360 طنا بالهناجر المعدنية بالإضافة الشون الترابية التي تستخدم حاليا كمراكز تجميع فقط وتسع 45842 طنا.

من ناحيته لفت المهندس مصطفى راشد رئيس لجنة توريد القمح، إلى أن أعمال التوريد واستلام المحصول تسير بشكل سلس ومنتظم دون أية معوقات مؤثرة أو مشاكل في محيط مواقع الاستلام والتوريد بالصوامع والشون، خاصة في ظل العمل بنظام الفترتين في شهر رمضان، إذ تبدأ الفترة الأولى من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرا، لتتوقف ثم تستأنف أعمال التوريد في الفترة المسائية عقب الإفطار لتبدأ الساعة 8 وحتى 11 مساء، مشيرًا إلى المتابعة اليومية للمحافظ لأعمال التوريد وتكليفاته للجنة برصد أية معوقات وحلها فورا،وتشديده بضرورة حصول المزارعين على مستحقاتهم دون تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التي أعدتها المحافظة.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألفا و308 أفدنة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129 ألفا و544 إردب قمح بما يعادل 319 ألفا و431 طنا.

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