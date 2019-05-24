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محافظات

محافظ جنوب سيناء يشهد إفطار شباب المستثمرين بشرم الشيخ .. صور

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:15 ص
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد
شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، افطارا جماعيا أقامه شباب المستثمرين بشرم الشيخ وذلك بشارع مصر السياحي بهضبة أم السيد بشرم الشيخ، حضره الأسر والعائلات والعاملين بشرم الشيخ.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة لحضور الإفطار وسط ابنائه من الشباب والعاملين بشرم الشيخ من أجل نشر روح المحبة والأخوة علي مختلف المستويات.

قام المحافظ بتفقد المحال التجارية بشارع مصر، وأشاد بتنوع المنتجات المعروضة التي تناسب مختلف الأذواق.

من جهته، قام حمد أحمد عمر، أحد شباب المستثمرين بشرم الشيخ، بتسليم المحافظ درع تقديرا لجهوده في مجال التنمية والتطوير بشرم الشيخ.

حضر الإفطار مع محافظ جنوب سيناء القيادات الأمنية والتنفيذية وبعض مشايخ وعواقل شرم الشيخ.
محافظ جنوب سيناء يشهد إفطار شباب المستثمرين بشرم الشيخ .. صور
محافظ جنوب سيناء يشهد إفطار شباب المستثمرين بشرم الشيخ .. صور
محافظ جنوب سيناء يشهد إفطار شباب المستثمرين بشرم الشيخ .. صور
محافظ جنوب سيناء يشهد إفطار شباب المستثمرين بشرم الشيخ .. صور
محافظ جنوب سيناء يشهد إفطار شباب المستثمرين بشرم الشيخ .. صور

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