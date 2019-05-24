منافسة شرسة بين المسحل واللهيب على رئاسة اتحاد الكرة السعودي

قدم ياسر المسحل، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أوراق ترشحه رسميًا لمنصب رئاسة الاتحاد، وذلك قبل إغلاق باب الترشح اليوم الخميس.



كما قدم فهد اللهيب، أوراق ترشحه لمنافسة المسحل على مقعد الرئاسة، حيث سيتعين على لجنة الانتخابات فحص أوراق المرشحين وقوائمهما قبل الإعلان المبدئي للمرشحين، ثم استقبال الطعون والتظلمات.



وبعد فحص الطعون والتظلمات ينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن المرشحين وصولًا إلى يوم الانتخابات في نهاية يونيو المقبل.



وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح في 5 مايو الجاري.



وتقدم العميد فهد اللهيب، للترشح في الساعة الأخيرة لباب التسجيل، وقائمته المعتمدة التي ضمت عددا من أسماء لاعبي كرة القدم السابقين والإداريين في دوري الدرجة الأولى، ليحرم منافسه محمد المسحل من الفوز بالتزكية.



اللهيب ليس بعيدًا عن لعبة كرة القدم فهو لاعب سابق لنادي الشعلة والمنتخب السعودي للناشئين، لكنه لم يُعرف إداريا رياضيا، بل كانت له نجاحات في مجال عمله مديرًا لجوازات القصيم، وترقى إلى رتبة عميد عام 2006، ثم تقاعد مؤخرًا.



يشار إلى أن فهد اللهيب، الذي عمل سابقًا عضوًا في إدارة نادي الشعلة، أكد في تصريحات صحفية، أنه جاد في الترشح لقيادة الاتحاد الكروي بالتزامن مع الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية.



وأضاف اللهيب "نعم تحركت متأخرًا لظروف شخصية لكنني مستعد تمامًا لخوض التنافس وأعتبر ذلك عملًا وطنيًا يؤكد الاتجاه لخدمة الوطن".



وتابع "قائمتي تضم العديد من الشخصيات الأكاديمية والرياضية المتميزة وسأعلن عنها في الوقت المناسب، مهما كان مسار التنافس فسأواصل طريقي حتى انتهاء يوم الاقتراع".



وحول رأيه بمنافسه ياسر المسحل، قال اللهيب "شخصية رائعة أتمنى له التوفيق وإن فاز فهو يستحق".