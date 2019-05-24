لمس أكتاف الحلقة 18.. ياسر جلال يرفض مشاركة فتحي عبد الوهاب بسبب مصدر أمواله

شهدت الحلقة ١٨ من مسلسل لمس أكتاف، والذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال وحنان مطاوع وفتحي عبد الوهاب العديد من الأحداث.



حيث حرص حمزة ( فتحي عبد الوهاب) على زيارة أدهم، ليعرض عليه أن يشتركا في مشروع تجاري، إلا أن الأخير رفض هذا الأمر بشدة، بعد علمه أن أموال حمزه ناتجة عن تجارة المخدرات.



أما غادة( إيمان العاصي) فقد تواصلت مع أدهم تليفونيا، عن طريق هاتف نجله فارس واتقفا على اللقاء، خاصة وأنهم بدآ يشعران بمشاعر عاطفية جاه بعضهم البعض، في نهاية الحلقة قامت عايدة ( حنان مطاوع) بطرد زوجة ابن عمها من المنزل بعد أن نشبت بينهم مشاجرة كبيرة.