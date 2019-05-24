ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

لمس أكتاف الحلقة 18.. ياسر جلال يرفض مشاركة فتحي عبد الوهاب بسبب مصدر أمواله

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:34 ص
صدى البلد
أحمد البهي
شهدت الحلقة ١٨ من مسلسل لمس أكتاف، والذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال وحنان مطاوع وفتحي عبد الوهاب العديد من الأحداث.

حيث حرص حمزة ( فتحي عبد الوهاب) على زيارة أدهم، ليعرض عليه أن يشتركا في مشروع تجاري، إلا أن الأخير رفض هذا الأمر بشدة، بعد علمه أن أموال حمزه ناتجة عن تجارة المخدرات.

أما غادة( إيمان العاصي) فقد تواصلت مع أدهم تليفونيا، عن طريق هاتف نجله فارس واتقفا على اللقاء، خاصة وأنهم بدآ يشعران بمشاعر عاطفية جاه بعضهم البعض، في نهاية الحلقة قامت عايدة ( حنان مطاوع) بطرد زوجة ابن عمها من المنزل بعد أن نشبت بينهم مشاجرة كبيرة.

ترشيحاتنا

حسام موافى يحذر: تناول قرص دواء ممكن يضيع النخاع العظمي

الاستمرار في الأكل وقت الأذان.. أخطاء يقع فيها البعض أثناء تناول السحور

عامر حسين: الأهلي له حق الاعتراض على جدول الدوري وباقي الفرق لا

نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل السعودية

فوائد مذهلة للبن الرائب

مفاجأة.. الشيوخ الأمريكي: إنهاء الشراكة مع تركيا في صفقة طائرات f35 بموازنة البنتاجون الجديدة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور

نسرين طافش بإطلالة رمضانية تبهر متابعيها على الانستجرام.. صور