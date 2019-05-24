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أخبار العالم

إنقاذ 290 مهاجرا متمسكا بطوافات عائمة بالقرب من سواحل طرابلس

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
حسن محرم
أنقذت قوات خفر السواحل الليبية 290 مهاجرا على الساحل الشرقي لطرابلس.

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن خفر السواحل عثرت على 290 مهاجرا متمسكا بطوافات منفوخة أعلى المياه بالقرب من ساحل العاصمة طرابلس.

وعثرت السلطات على 87 شخصا على قارب منفوخ بالقرب من الساحل، بينما وجدت 203 آخرين فوق طوافات منفوخة بالقرب من ساحل زيلتين، الواقعة على بعد 160 كلم من شرق العاصمة.

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