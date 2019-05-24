أهلي جدة يتعاقد مع شركة مياه خاصة بالفريق

وقعت إدارة أهلي جدة، عقدًا مع شركة مياه خاصة لمدة 3 سنوات، لتكون بموجبه المياه الرسمية للنادي السعودي.



تمت مراسم التوقيع بحضور عبد الله بترجي رئيس أهلي جدة، واللاعب سلمان المؤشر، وتمار سمباوة المدير التنفيذي للشركة.



بدوره، أكد عبد الله بترجي رئيس أهلي جدة، بأن توقيع العقد يهدف لتأمين عمل استثماري منظم لضمان زيادة الدخل للفريق.



ونوه أن الاتفاق جاء بعد دراسة مستفيضة لعمل الشركة المصنعة ونجاحها، فضلًا عن ضمان مقابل مادي جيد للنادي.