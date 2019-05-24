ولي عهد الفجيرة يضع حجر أساس استاد نادي دبا

وضع الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حجر الأساس، لإنشاء وإنجاز إستاد نادي دبا الرياضي، الذي أمر به الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مع شركة فوج سنج العالمية، بكلفة تقديرية تصل حوالي 100 مليون درهم.



وأكد ولي عهد الفجيرة، أن النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها إمارة الفجيرة، تأتي تكريسًا لتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي، والتي تؤكد توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات إلى الإمارة.



وأشار إلى أن إنشاء إستاد دبا الرياضي، يعد استكمالا لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية، وذلك في إطار دعم الحركة الرياضية في الفجيرة.



ووجه ولي عهد الفجيرة، جميع المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية في الإمارة، إلى توفير كافة أشكال الدعم المطلوبة وتوفير التسهيلات اللازمة للمساعدة في إنشاء استاد نادي دبا الفجيرة.



وبعد مراسم وضع حجر الأساس، تعرف الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، والحضور على مخططات المشروع وتصاميمه وأقسامه الداخلية، من خلال الرسومات الهندسية التي وضعتها شركة المهندسون الاستشاريون.



وتقدم أحمد سعيد الضنحاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، بالشكر والتقدير إلى الشيخ حمد بن محمد الشرقي، والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، على دعمهما للحركة الرياضية في الإمارة ورعايتهما الكريمة لأبنائها.



وأشار إلى إنشاء الاستاد سيخدم شريحة كبيرة من الشباب في مدينة دبا الفجيرة والمناطق المحيطة بها، علاوة على استضافة البطولات الرياضية المتنوعة.