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فن

تعرف على رسالة الفنانة دينا لمحمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده .. صورة

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:31 ص
دينا
دينا
قسم الفن
نشرت الفنانة الاستعراضية "دينا" صورة تجمعها مع الفنان محمد رمضان وذلك على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بمناسبة عيد ميلاد الفنان محمد رمضان.

وعلقت "دينا" على الصور حيث قالت: "كل سنة وأنت طيب ، عيد ميلاد سعيد ، وعقبال 100 سنة ، وألف مبروك مسلسل زلزال ، من نجاح لنجاح يارب".

وقد احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده الـ31، حيث إنه من مواليد فى 23 مايو 1988، ويعرض له فى رمضان الحالى مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصرى، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وحسام داغر، وأحمد صيام، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالى، وحنان سليمان، ولمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.
تعرف على رسالة الفنانة دينا لمحمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده .. صورة

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