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رياضة

فريق الساحل الكويتي يضم لاعبا برازيليا

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:23 ص
نادي الساحل الكويتي
نادي الساحل الكويتي
نور عادل
أنهت إدارة نادي الساحل الكويتي، رابع صفقاتها من اللاعبين المحترفين استعدادا للموسم المقبل، بالتعاقد مع البرازيلي كوتينيو، لينضم بذلك اللاعب للثنائي السنغالي أوسينو نداي ومواطنه جون نداي، اللذان تم التجديد معهما إلى جانب الإيفواري تيتيه القادم من الصليبخات.

وطبقا لما نشرته عدد من الصحفة الكويتية فان هناك صفقة برازيلية أخرى في الطريق، من خلال وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع خامس اللاعبين الأجانب، من أجل حسم ملف المحترفين والتفرغ للصفقات المحلية.

وتنوى إدارة الكرة بالساحل إبرام 4 صفقات محلية على أقل تقدير بعد التجديد لمحمد الموسوي المدافع الأيسر، وذلك لشغل بعض المراكز التي يرى الجهاز الفني بقيادة الوطني عبد الرحمن العتيبي، حاجتها لتدعيم ولعل أبرزها مركز حراسة المرمى والوسط المدافع إلى جانب قلب الدفاع.

ويعد سعد العنزي حارس الفريق السابق أبرز الحراس المرشحين للانضمام لكتيبة الساحل في الموسم المقبل.

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