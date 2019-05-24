كاظمة الكويتي يجدد عقد أليكس ليما

جددت إدارة الكرة في نادي كاظمة، اليوم الخميس، تعاقدها مع المدافع البرازيلي أليكس ليما، بعقد لمدة موسمين.



ويعد ليما، المحترف الوحيد المستمر مع كاظمة من الموسم المنقضي، بعد الاستغناء عن خدمات مواطنه المهاجم فاندرلي الذي لم ينجح في موسمه الثاني مع الفريق، في ترك بصمه تشفع له للبقاء.



وطبقا لما نشر في عدد من الصحف الكويتية فأن إدارة النادي واللاعب توصلا لاتفاق نهائي بشأن بقاء أليكس ليما مع الفريق لموسمين، في ظل المستويات التي قدمها اللاعب مع الفريق.



وتواصل إدارة الكرة في كاظمة، بالتنسيق مع مدرب الفريق، الصربي بوريس بونياك، تحركاتها لاختيار بقية المحترفين وفقًا لرؤية الجهاز الفني، من أجل تعزيز صفوف الفريق بشكل مثالي للموسم الجديد.