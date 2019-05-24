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رياضة

الأهلي يستقر على رفض مواجهة المقاولون قبل خوض الزمالك لمؤجلاته

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:58 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على عدم خوض مواجهة المقاولون المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وعقد الجهاز الفنى اجتماعا مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة طالب خلاله بنقل وجهة نظرهم إلى إدارة النادي برفض خوض أي مباراة إلا مع استكمال المنافس لمؤجلاته تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وكشفت مصادر أن هناك حالة من الغضب الشديد لدى لاعبى الفريق بسبب حالة السلبية التى باتت عليها إدارة النادي فى تلك المواقف خاصة مع رؤية المنافس يحقق ما يريد ويتم تنفيذ كل متطلباته لدرجة أن جدول المباريات صدر بما طالب به وهو عدم خوض مواجهة القمة أمام الأهلي.

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