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فن

ولد الغلابة الحلقة 18.. أحمد السقا ومي عمر يخططان للقتل مرة أخرى

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:20 ص
ولد الغلابة
ولد الغلابة
سعيد فراج
عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الـ 18 من مسلسل "ولد الغلابة" لـ أحمد السقا، ضمن الموسم الرمضاني، وشهدت العديد من الأحداث المثيرة.

وخلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل ولد الغلابة، يتفق عيسى الغانم (أحمد السقا) مع رشوان (عماد زيادة) على بيع مخدر الاستروكس مقابل 70 مليون جنيه، على أن يحصل الأخير على نصيبه في المبلغ، فيتواصل مع التجار ويطلبون منه مهلة 10 أيام لتدبير المبلغ.

يتواصل عيسى مع عيد شقيق عبد القادر، ويطلب منه مهلة إضافية لإعطاءه المبلغ حتى لا يعترف بتورط (عيسى وفرح) في جريمة قتل (ضاحي وعيسى)، لكن يرفض عبدالقادر.

يفكر كل من عيسى الغانم وفرح (مي عمر) في التخلص من عيد وعبدالقادر، ويتفقان على قتلهما، فيعطيان الأول 750 ألف جنيه كعربون، ويعطيان للثاني طبق (أم علي) مسموم مع شقيقه الذي يوصله له في السجن، وتختتم أحداث الحلقة بأن يقوم حمزة شقيق عيسى (كريم عفيفي) بإمساك الطبق ليأكله.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضا بجانب أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.

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