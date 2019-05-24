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فن

فكرة بمليون جنيه الحلقة 20.. علي ربيع يطلب الزواج من مايان السيد

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:15 ص
فكرة بمليون جنيه
فكرة بمليون جنيه
سعيد فراج
شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي يعرض عبر قناة "mbc مصر" الفضائية لـ علي ربيع وكريم عفيفي، تصاعدًا في الأحداث.

وخلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل فكرة بمليون جنيه، يتمكن علاء مصباح (علي ربيع) والمذيعة سلمى سليم (مايان السيد)، من الهرب من العصابة التي قررت خطفهما بسبب خلاف مع والد الأخيرة.

تتعرض شيماء مصباح (سهر الصايغ) لصدمة عصبية بعد التلاسن عليها من قبل زملائها المدرسين وتلاميذها في الفصل، الذين يعايرونها بسبب لجوئها للدجل والشعوذة كي تتزوج من زميلها المدرس.

يقوم علاء بالتخفيف على شقيقته شيماء ويداعبها للخروج من حالتها النفسية، وتختتم أحداث الحلقة بأن يقوم علاء بطلب الزواج من المذيعة سلمى سليم.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود، وآخرون.

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