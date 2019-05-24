معهد أرصاد أوروبي يحذر المصريين.. حرارة الجمعة "خطيرة" وينصح ببعض التدابير

وصف معهد الأرصاد الجوية الأوروبي أكيوريت ويزر درجة الحرارة التي تشهدها مصر خلال اليوم الجمعة بـ "الخطيرة"، موضحة أن درجة الحرارة سوف تتخطى حاجز الـ 43 درجة مئوية في القاهرة والـ42 درجة في الإسكندرية والساحل الشمالي.



وبين المعهد على موقعه بأن هذه الموجة الحارة سوف تضرب أيضا دول الشام والعراق وتركيا بدرجة حرارة تتخطى حاجز الـ 40 درجة مئوية.



ودعا خبراء المعهد المواطنين في مصر بأخذ الاحتياطات اللازمة من أجل تجنب مخاطر هذه الموجة الحارة، ومن بين هذه الاحتياطات شرب الكثير من الماء، وتجنب الشمس خلال الساعات الحارة، وارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة.



وبشر المعهد بأنه ابتداء من السبت سوف تهب الرياح، الأمر الذي سيلطف من درجة الحرارة، موضحا أن درجة الحرارة سوف تتراجع بشكل كبير.