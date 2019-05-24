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فن

قمر هادي الحلقة 18.... تامر فرج ينقذ هاني سلامة

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:18 ص
صدى البلد
أحمد البهي
شهدت أحداث الحلقة ١٨ من مسلسل قمر هادي، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محي الدين وهادي الجيار العديد من الأحداث الدراما.

وقد بدأت أحداث الحلقة ١٨ من العمل، بإغلاق المدفن على هادي أبو المكارم ( هاني سلامة) من قبل شخص مجهول، وفؤجي أن فيليب ( تامر فرج) هو من قام بإنقاذه، دون أن يعلمه عن كيفية معرفته بتواجده في مثل هذا المكان.

كما تلقى هادي أبو المكارم مكالمة أخرى من ذات الشخص المجهول، يحذره من فليب، ليذهب بعد ذلك الي رجاء ( رشدي الشامي) في محبسه لدعمه بعد قتله إلى خطيب نجلته.

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