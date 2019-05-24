الحكومة السنغالية تطلق الحوار السياسي الثلاثاء القادم

صرح وزير الدولة السنغالي محمود صالح مدير الديوان السياسي للرئاسة السنغالية بأن السنغال ستطلق /الثلاثاء/ القادم في داكار الحوار السياسي السنغالي.



ونقلت وكالة الأنباء السنغالية الرسمية عن المسؤول الرئاسي قوله إن الرئيس ماكي صال يسعى لاختيار شخصية مستقلة وتوافقية لقيادة عملية الحوار الوطني التي من المقرر إطلاقها يوم /الثلاثاء/، مضيفا أنه سيتم إطلاق الحوار الوطني الذي بدأه رئيس الجمهورية، وهو مطلب ديمقراطي يشمل مختلف مكونات المجتمع السنغالي.