ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أحمد السقا: نجومية وجماهيرية تامر حسني سبب ترشيحه ضيف شرف "ولد الغلابة"

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:20 ص
صدى البلد
سعيد فراج
قال الفنان أحمد السقا، إن نجومية وجماهيرية الفنان تامر حسني، هي السبب الرئيسي في ترشيحه كضيف شرف في مسلسل "ولد الغلابة"، موضحًا أن المخرج محمد سامي، هو صاحب هذا الترشيح، ولم أتردد في تأييده.

وأضاف أحمد السقا، أن المشهد الذي ظهر فيه تامر حسني، كان يتطلب فنانا له جماهيرية كي يترسخ في أذهان الجمهور، مشددًا على أن تامر حسني لم يرفض فكرة ظهوره معنا فور عرض الفكرة عليه، كما أنه تجمعنا عشرة عمر طويلة وعلاقة إنسانية قوية إلي أبعد الحدود.

وعن نجومية تامر حسني، أكد "السقا"، أن شهادته في تامر، مجروحة، واصفًا إياه بأنه من أرجل الشخصيات التي قابلها في حياته، وأنه جدع وصاحب صاحبه، ومعروف عنه أنه يقف بجانب أصدقائه دائمًا.

استطرد السقا، أن المشهد الذي ظهر فيه تامر حسني، مع انطلاقة الحلقة الاولى لـ"ولد الغلابة"، حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة بالملايين، عبر "السوشيال ميديا"، مضيفًا أنه حظى بإشادات الجميع إضافة إلى أن المشهد يحمل فلسفة خاصة تسير عليها باقي أحداث المسلسل، وبه رسالة قوية يتذكرها "عيسي"، مع تطور الأحداث.

وعن تحضير تامر حسني، للمشهد، أضاف أنه كان يذاكر ويستعد للمشهد كأنه مسلسلًا كاملً، وليس مشهدًا واحدًا فقط، حيث أراد أن يخرج المشهد على أكمل وجه.

واستكمل قائلًا أن المشهد خرج بشكل طبيعي دون تكلف أو اصطناع، كما ظهر للجميع، كما اختصرنا فترة التعارف والتأقلم، لأننا في الأصل "أخوة".

جدير بالذكر أن تامر حسني، ظهر كضيف شرف في مشهد ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "ولد الغلابة"، للفنان أحمد السقا، حيث قدم من خلاله رسالة هامة تلخص حال الطبقة الكادحة وبما تعانيه في ظل ظروف الحياة العصيبة.

ترشيحاتنا

الأضخم في العالم.. علماء يكتشفون بركانا جديدا تحت سطح المحيط الهندي

تولي إخراجه 3 مخرجين على غرار النسخة المصرية.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الإيطالية لـ زي الشمس

بإعلان جديد.. Watch it تحث المواطنين على مشاهدة دراما رمضان بدون إعلانات

كل ما تريد معرفته عن التقديم في المدارس الرياضية

تدشين مشروع حديقة الشيخ زايد المركزية بحضور رئيس الوزراء ونجيب ساويرس

محافظة القاهرة: الانتهاء من تأثيث وفرش وحدات مشروع روضة السيدة زينب

ads

أسعار هوندا 2019 في مصر.. موفرة في البنزين

ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور

هواوي تعلن اعتزامها طرح بديل لـ أندرويد

عامر حسين: الأهلي له حق الاعتراض على جدول الدوري وباقي الفرق لا

رئيس الزمالك ينتقد كريستيان جروس بسبب مباراة نهضة البركان

قناة تايم سبورت.. كل ما تريد معرفته عن القناة المجانية الناقلة لأمم أفريقيا

هداف الكونفدرالية يكشف حقيقة توقيعه للنادي الأهلي

مفاجأة.. الشيوخ الأمريكي: إنهاء الشراكة مع تركيا في صفقة طائرات f35 بموازنة البنتاجون الجديدة

أضرار السهر بعد تناول السحور.. لن تتوقعها

محافظة القاهرة: الانتهاء من تأثيث وفرش وحدات مشروع روضة السيدة زينب

الأهلي يستقر على رفض مواجهة المقاولون قبل خوض الزمالك لمؤجلاته

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور